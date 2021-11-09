В Пятигорске продолжается Всероссийская перепись населения

Принять участие в переписи можно, ответив на вопросы анкеты, с которой придет переписчик на дом, а можно и самостоятельно через портал Госуслуг. Так, ответить на вопросы переписного листа можно в любом из стационарных переписных участков или в центральном офисе МФЦ «Мои документы» по адресу: ул. Коллективная, д. 3. Участие в переписи населения — дело добровольное. Переписные листы заполняются только со слов жителей, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом гражданин имеет право отказаться отвечать на любой вопрос. Перепись населения абсолютно конфиденциальна, где не требуются персональные данные конкретных людей. Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа — Правительством России.