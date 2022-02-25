В Пятигорске продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Жители города-курорта не остались в стороне от беды тех, кто вынужден был покинуть свои дома. В пункты сбора «гуманитарки» приносят одежду (в том числе детскую), комплекты постельного белья, одеяла и полотенца, консервы и бутилированную воду, крупы и макароны, детское питание и игрушки, предметы личной гигиены… Помощь еще нужна!

Пункты приема работают в терслужбах микрорайонов и в общественной приемной партии «Единая Россия». Здесь сразу сортируют, раскладывают, упаковывают вещи и продукты. По мере комплектования груза машины с гуманитарной помощью будут отправлены в Ростовскую область, в пункты временного размещения беженцев. Первый рейс запланирован на завтра, 25 февраля.

— В пункты приема гуманитарной помощи приходят предприниматели, коллективы организаций, просто жители города, люди разных национальностей и конфессий, — отмечает глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Работа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Принимают помощь в Пятигорске по адресам: — ул. Козлова, 8 (отделение партии «Единая Россия»), тел.: 33-79-62; — ул. Украинская, д. 60 (служба в микрорайоне Бештау-Горапост), тел.: 98-15-79; — ул. Московская, д. 76 (служба в микрорайоне Белая Ромашка, поселок Энергетик), тел.: 32-44-30; — ул. Дзержинского, д. 41 (служба в микрорайоне Центр), тел.: 39-19-10; — ул. Февральская, д. 180 (служба в микрорайоне Новопятигорск-Скачки), тел.: 98-54-93; — ул. Ленина, д. 34 (служба в поселке Горячеводском), тел.: 31-27-41; — ул. Энгельса, д. 77 (служба в поселке Свободы), тел.: 33-70-07; — ст. Контантиновская, ул. Октябрьская, 108 (служба в станице Константиновской, поселках Нижнеподкумский и Средний Подкумок), тел.: 97-25-35.