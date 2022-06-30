В Пятигорске продолжают свою работу «Городские практики»

Двухнедельный интенсив собрал в городе-курорте архитекторов, градостроителей, предпринимателей, краеведов, городских активистов со всего СКФО. Всего в программе «Городские практики» в Пятигорске принимают участие 50 человек. В настоящее время проходят очные семинары, а уже в конце недели участники презентуют учебные проекты. Главная тема интенсива — социокультурное проектирование территорий. Сегодня специалистов ожидают практические упражнения сразу по нескольким темам. В их числе «Анализ ситуации и проблем», «Проектные идеи и концепции проекта», «Планирование, результаты реализации проекта». Напомним, «Городские практики» — это бесплатная просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды. «Городские практики» входят в программу Архитекторы.рф. Архитекторы.рф реализуется Фондом ДОМ. РФ в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Галерея изображений.