В Пятигорске проходит первый краевой слет «Орлята России»

На базе детского оздоровительного центра «Солнечный» собрались ученики младших классов из Благодарненского, Минераловодского, Шпаковского, Нефтекумского, Туркменского округов, а также Ставрополя и Пятигорска.

— На слете ребята познакомятся с новыми друзьями, поучаствуют в вечере легенд, вместе попоют песни и покорят новые высоты, — говорится в сообщении Министерства образования Ставропольского края. Всего в слете участвуют около 130 школьников. — «Орлята России» — первый масштабный проект, направленный на развитие интереса к учебным и внеурочным видам деятельности у школьников начального звена, он обеспечивает преемственность с Российским движением школьников, — прокомментировала корреспонденту ТАСС начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования края Ольга Морозова.

Как пояснили в региональном Минобре, в период летних каникул в пришкольных лагерях всех муниципальных образований края будут организованы смены по программе «Содружество Орлят России». Напомним, в 2021 году Ставропольский край вошел в число 10 субъектов России, реализующих пилотный проект по внедрению в школы ставок советников по воспитанию. В рамках этого проекта для школьников начальных классов реализуется программа социальной активности «Орлята России». Программа включает выполнение групповых творческих заданий по семи трекам: «Орленок-Эколог», «Орленок-Доброволец», «Орленок-Спортсмен», «Орленок-Лидер», «Орленок-Мастер», «Орленок-Хранитель» и «Орленок-Эрудит». В 2021-2022 учебном году от Ставропольского края в программе приняли участие 289 классов, это более 5 тысяч школьников.