В Пятигорске проходит XXI Международный фестиваль российского дизайна «ФЕРОДИЗ»

Участие в нем принимают специалисты в области изобразительного искусства, архитектуры и дизайна из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из организаторов форума и одновременно площадкой для мастер-классов и лекций выступил Пятигорский госуниверситет. А основная программа фестиваля развернулась в мультимедийном музее «Россия – моя история». На конкурс было представлено более 300 дизайнерских проектов, на выставку более 200 картин. Организатор фестиваля «Феродиз», председатель краевого Союза дизайнеров России Анна Хорунжая отметила, что уровень конкурса с каждым годом растет, все больше творческих людей из самых разных уголков мира посещают фестиваль, а преподаватели и студенты Высшей школы дизайна и архитектуры ПГУ, как всегда, показывают достойные проекты.