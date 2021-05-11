В Пятигорске проходят съемки многосерийного фильма

Продюсерский центр «GAMMA» по заказу Первого канала начал снимать 16-серийный фильм «Нинель». Еще в начале февраля генеральный продюсер Татьяна Огородникова и генеральный директор центра Галина Лифанова на встрече с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым обсудили все технические вопросы съемок. Съемочный процесс развернулся в самом центре города — парке «Цветник». Действие происходит в 1980-х. Главная героиня — пятигорчанка Нинель, обладающая несомненным актерским талантом, мечтает стать режиссером. Но, когда происходит ограбление местного музея, ей приходится применить свои способности на другом поприще. Ведь отец Нинель, директор музея, становится главным подозреваемым… Режиссер киноленты Сергей Краснов отметил, что ему очень нравится Пятигорск, а архитектура старого города позволяет воссоздать атмосферу советского курорта 80-х. В съемках сериала задействованы и пятигорчане — они сыграют в эпизодах.

— То, что наши фильмы снимают у нас в городе, — очень хорошая тенденция в популяризации Пятигорска! — прокомментировал Дмитрий Ворошилов.

Авторы сценария — Игорь Тер-Карапетов и Александр Другов, режиссер-постановщик — Сергей Краснов. В главных ролях — Мария Луговая и Александр Лазарев. Увидеть картину можно будет в следующем году. Ссылка на интервью режиссера Сергея Краснова — https://www.instagram.com/p/COso_E5HS8H/