В Пятигорске произошел взрыв

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю, мастерская по установке газобаллонного оборудования в столице СКФО оказалась полностью разрушена.

Вызов операторам дежурной смены поступил рано утром 13 сентября – в 6.10. Сообщалось о «нештатной ситуации» в столице округа по адресу: ул. Ермолова, 28, где располагалась мастерская по установке ГБО.

Прибывшие на вызов пожарные констатировали полное разрушение здания, площадь которого составляла 60 кв.м.

По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал, жертв нет. Специалисты разбираются в причинах произошедшего и устанавливают обстоятельства.