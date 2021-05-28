В Пятигорске пройдет забег KAVKAZ.RUN

Вот уже в пятый раз в рамках Всероссийского полумарафона в столице Северного Кавказа пройдет спортивный фестиваль с уникальным горным маршрутом и историческим колоритом. В этом году Пятигорский полумарафон входит в состав всероссийского проекта «ЗаБег.РФ». Именно поэтому в одном ритме с участниками из 85 городов нашей страны по дорожкам курортного Пятигорска пробегут более 1000 человек. 29 мая состоится выдача стартовых пакетов участникам забега, старт детского забега, насыщенное «ЭКСПО», экскурсии, награждение победителей и концертная программа. 30 мая по аналогии начнется с выдачи стартовых пакетов участникам и официального открытия, в рамках которого будет дан старт забега. Обязательное примечание – полеты квадрокоптеров в дни проведения полумарафона запрещены.