В Пятигорске прошел фестиваль музыкальных исполнителей

В фестивале кавер-групп приняли участие не только пятигорские музыканты, но и коллективы из разных точек нашей страны. На площадке перед Лермонтовской галереей лучшие современные хиты отечественной и зарубежной эстрады исполнили коллективы ВИА «Берендеи», кавер-группа «Юла», «ФЛЭШ» и «Старые песни». Живой звук, танцы, драйв — и это все яркий фестиваль для ценителей отличной музыки и прекрасного вокала. Жители и гости Пятигорска в этот вечер смогли погрузиться в поистине великолепный мир музыки и насладиться любимыми хитами всех времен и народов.