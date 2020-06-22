В Пятигорске прошел митинг памяти

Митинги памяти, возложения цветов к мемориалам, минуты молчания и негромкие слова о простых людях – настоящих героях, которые смогли ценой собственных жизней отстоять свободу Отечества, защитить Мир, Жизнь, Родину, подарить новым поколениям возможность жить и трудиться родной земле – так каждый год проходит 22 июня в Пятигорске. 4 утра.

Город еще спит, а на площади у Вечного Огня собираются люди: ветераны и совсем юные ребята в военной форме, актив общественных организаций, молодежь и пятигорчане зрелых лет. Траурный митинг, посвященный очередной годовщине начала Великой Отечественной войны проходит в Пятигорске ежегодно. Вновь звучали позывные советского Информбюро, экстренное сообщение о начале Великой Отечественной войны, раздавшееся ранним утром 1941 года, и слова, пронизанные болью и благодарностью. –

Долгих 1418 дней шаг за шагом советский народ отвоевывал мир для нас с вами. Великой стала Победа, великой была и цена, которую заплатили наши отцы и деды, — отметил Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Эта трагедия коснулась каждой семьи, каждого дома. И сегодня, в День памяти и скорби, мы — потомки народа-освободителя — с благодарностью вспоминаем своих героев, чтим их память и преклоняемся перед их мужеством. Митинг завершился возложением цветов и свечей к Вечному Огню.