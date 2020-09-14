В Пятигорске прошли довыборы в городскую Думу

13 сентября, в единый день голосования, прошли дополнительные выборы депутата Думы пятого созыва по многомандатному избирательному округу №4. Участки были открыты с 8:00 до 20:00.

На территории четвертого многомандатного избирательного округа Пятигорска проживает более 12 тысяч избирателей. Голосование шло на семи участках: пять из них находятся в Новопятигорске, один — в селе Привольном и еще один — в селе Золотушка. Все помещения УИК соответствовали требованиям безопасности, с сотрудниками избиркомов были проведены инструктажи и тренировки по соблюдению мер антитерорристической защищенности и пожарной безопасности.

Члены комиссий, наблюдатели и волонтеры, которые были задействованы на участках голосования, прошли экспресс-тест на COVID-19. На все участки доставили защитные маски, перчатки, необходимый запас антисептиков, бесконтактные термометры, одноразовые ручки для голосующих, оборудованы санитарные комнаты, а также отдельные помещения для временной изоляции (до приезда скорой помощи) тех, у кого на входе в участок будет выявлена повышенная температура или иные симптомы вирусной инфекции.

Было организовано и досрочное голосование (в том числе во дворах многоквартирных домов) — это позволило рассредоточить потоки избирателей и избежать скопления людей на участках. Такие строгие меры предосторожности — гарантия того, что голосование в Пятигорске прошло максимально безопасно и комфортно для всех его участников.

Как написал в своем инстаграм-аккаунте (@voroshilov_dm) глава столицы СКФО Дмитрий Ворошилов, подведены предварительные итоги голосования на довыборах по 4-му избирательному округу в Думу Пятигорска. При явке 32,14 % , убедительную победу одержал Константин Сухарев. За Константина проголосовали более 80 % избирателей.