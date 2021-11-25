В Пятигорске прошли публичные слушания

Публичные слушания по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» состоялись в зале заседаний администрации столицы СКФО сегодня.

Доклад к проекту зачитала управляющая делами Думы города Пятигорска Елена Михалёва: «Проект разработан в целях приведения норм Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствие с изменениями, произошедшими в законодательстве РФ и Ставропольского края, а именно: в связи с принятием ФЗ от 11.06.2021 номер 170-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятие Федерального закона » О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации » в Федеральном законе от 6 октября 2003 года номер 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уточнены вопросы местного значения городских округов «.

После того, как доклад был озвучен, заместитель председателя Думы Пятигорска Семён Маршалкин отметил, что проект будет рассмотрен комитетом в рабочем порядке. Решения будут направлены в соответствующие органы, а так же в газету » Пятигорская правда » для опубликования.

Напомним, проект был опубликован в газете «Пятигорская правда».