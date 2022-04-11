В Пятигорске прошло Первенство Ставропольского края по фехтованию на шпагах среди молодежи до 24 лет

По итогам личных соревнований среди девушек воспитанницы пятигорской спортивной школы №5 заняли весь пьедестал почета. Среди юношей первое и третье места – тоже за пятигорчанами! Анна Сыпкова завоевала золото, Валерия Матвеева – серебро, бронзу разделили Ева Чалченко и Яна Колесникова. Мефодий Лытченко, воспитанник спортивной школы №5, занял первое место, а Артемий Соколенко, фехтовальщик из школы №31 со спортивным уклоном, — третье.

— Поздравляю юных шпажистов и тренерский состав с отличными результатами! – прокомментировал на своих страницах в соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.