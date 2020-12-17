В Пятигорске прошло заседание эвакуационной комиссии

Открывая заседание, заместитель главы администрации города Пятигорска Александр Бородаев сообщил об изменениях в составе эвакуационной комиссии. Далее участники мероприятия заслушали отчет секретаря эвакуационной комиссии Вячеслава Федорова о проделанной работе. В 2020 году было проведено четыре заседания городской эвакуационной комиссии, на которых решен ряд вопросов, связанных с транспортным обеспечением эвакомероприятий, распределением обязанностей между членами комиссии, готовности к приему и размещению эваконаселения города. Проведена работа по разработке, согласованию и утверждению Плана эвакуации населения Пятигорска. По распоряжению ГУ МЧС России осуществлена проверка на готовность к развертыванию всех пунктов временного размещения (на базе образовательных учреждений). Проведена работа по заключению Соглашений, по организации пунктов обогрева для размещения пострадавших в результате ЧС на участке федеральной автомобильной дороге Р217. За 2020 год по линии ЕДДС города от ГУ МЧС России поступило 8 экстренных предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях, развитие которых могло перерасти в ЧС природного характера. Было отмечено, что все ПВР своевременно приводились в готовность.

В рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции во всех ПВР и СЭП был создан запас дезинфекционных средств, изучены новые методические рекомендации МЧС России по первоочередному жизнеобеспечению и организации работы на ПВР.

В начале октября состоялись командно — штабные учения по гражданской обороне, на которых отрабатывались практические вопросы: заседание городской эвакуационной комиссии, развертывание сборного эвакуационного пункта и пункта временного размещения со всеми обязательными элементами, организация работы подвижных пунктов продовольственного и вещевого обеспечения. Результаты продемонстрировали готовность эвакуационной и эвакоприемной комиссий к выполнению поставленных задач. Также участники рабочей встречи обсудили и утвердили план работы комиссии на 2021 год.