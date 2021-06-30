В Пятигорске прошёл турнир по мини-футболу среди сотрудников Следственного комитета

Июнь 30, 2021 Пятигорская Правда, Спорт 0 69

В Пятигорске, на стадионе «Сельмаш», состоялось мини-футбольное первенство, участниками которого стали сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

 

В состязаниях участвовали четыре коллектива, которые сформировались по территориальному принципу. Поддержать участников приехали коллеги, друзья и близкие.

 

Турнир получился очень эмоциональным и интересным. Победа досталась команде межрайонных следственных отделов. Серебро завоевал коллектив следственного управления, а бронзу получили сотрудники следственных отделов КМВ.

 

Капитану команды-победительницы вручили кубок и грамоту, призёрам достались дипломы. Все участники и болельщики получили заряд положительных эмоций и остались довольны прошедшим футбольным праздником.

В КМВ спорт всегда пользовался большой популярностью. Причём жители регионов не только участвуют в различных состязаниях и болеют за своих земляков, но и делают ставки на спортивные события в букмекерских конторах (о партнёрстве с такими компаниями можно прочитать на сайте Uffiliates.ru).

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