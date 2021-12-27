В Пятигорске провели свой «Голубой огонек»

Новогоднее шоу о главном, или «Голубой огонек», в Пятигорске произвело настоящий фурор! Новый год — это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее. Именно поэтому последние дни уходящего года — это самое время вспомнить хорошее. Творческие коллективы Городского дома культуры №1 им. А.Д. Дементьева порадовали жителей курорта яркой праздничной программой. В основе — оригинальные музыкальные шоу-номера из всех любимых советских новогодних фильмов. Такой концерт подарил зрителям не только позитивные эмоции, но и незабываемый вечер перед праздником, от которого стало теплей на душе.