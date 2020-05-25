В Пятигорске работает обсерватор для прибывающих из других регионов

Обсерватор в Пятигорске готов принять тех, кто прибывает в город из эпидемически неблагополучных территорий.

Оборудован он на базе санатория «Пятигорье», работают здесь врачи и медсестры, прошедшие специальную подготовку. Важно: в обсерватор помещаются только здоровые люди на срок 14 календарных дней (продолжительность инкубационного периода).

Здесь они будут находиться под круглосуточным медицинским наблюдением — с целью выявления лиц с симптомами новой коронавирусной инфекции. В помещении соблюдены все требования по изоляции, обработке стоков, охраны территории и т.д., сообщается на официальном сайте администрации города.