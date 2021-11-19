В Пятигорске работает WhatsApp-приемная по социальным вопросам

Обратиться можно по телефону: +7961 481 35 71 (только для вотсап сообщений).

Увеличение количества выплат и категорий участников социальной помощи со стороны государства, увеличило нагрузку и частоту обращений пятигорчан в МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска. Общение через мессенджер WhatsApp, позволит напрямую задать свой вопрос и получить в кратчайшие сроки ответ от специалиста.

В сообщении указывайте тему обращения и контактные данные.

Если такой подход покажет свою эффективность, этот механизм будет внедрен и в части других муниципальных вопросов.