В Пятигорске развернули Знамя Победы!

Мероприятие прошло в рамках автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая».

Как рассказал​ организатор, депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой, путешественники проделали уже больше 80 процентов своего пути. Позади — десятки городов. В каждом они разворачивали огромное красное знамя, оставляли в подарок вымпел, бюст одного из маршалов ВОВ и землю, собранную с братских могил солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В митинге участвовали в школьники СОШ 2, 6,и8, 11, 31 и их родители.​ Дети из СОШ 31 подготовили выступление: папури песен военных лет.

К собравшимся обратилась заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина: «Поздравляю всех с наступающим нашим самым великим праздником — Днём Победы. Сегодня многие посягают на исторические факты ВОВ. И ваша задача, ребята, сохранить наследие дедов и прадедов и передать его. Пусть знамя Победы вечно реет в небе над нашей родиной».

Далее выступил председатель совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил администрации Пятигорска, депутат городской Думы Николай Лега: «В Ставропольском крае много хороших традиций, связанных с патриотическим воспитанием. В том числе и сегодняшнее. Не первый год над Пятигорском реет знамя Победы. Спасибо всем организаторам этого мероприятия. К сожалению, среди нас сегодня нет ни одного участника ВОВ. Годы берут свое. Впервые этот митинг проходит без них. А наше с вами дело — защитить Родину и продолжить их традиции».

Затем минутой молчания почтили павших. После этого наступила кульминация: сотни пятигорчан развернули Знамя Победы. Символично им накрыли самых юных участников митингах, защищая их от бед. В завершение прошло возложение цветов и свечей к Вечному огню.