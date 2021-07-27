В Пятигорске рекультивируют полигон ТБО

Рекультивация полигона ТБО по ул. Маршала Жукова стала возможной благодаря нацпроекту «Экология».

По результатам рассмотрения заявки Ставропольского края, направленной губернатором Владимиром Владимировым, комиссией Министерства природных ресурсов и экологии РФ принято решение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на проект «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» в 2022 году в размере 142 619, 4 тыс. рублей и в 2023 году 379769, 0 тыс. рублей. Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграм» глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Благодаря национальному проекту «Экология» и поддержке губернатора будет проведена полная рекультивация старого полигона, добавил градоначальник.