В Пятигорске скоро открывается сезон городских ярмарок

Стартует он 13 марта. Всего до конца года запланировано 19 традиционных субботних ярмарок по реализации продовольственных товаров.

Привычное место встречи продавцов и покупателей – мкн. Белая Ромашка, пешеходная часть улицы Орджоникидзе (от трамвайной остановки «Универсам» практически до Лермонтовского разъезда). А в преддверии Восьмого марта на этой же территории гостей ждет специализированная цветочная ярмарка, точнее целых три. Пройдут они 5, 6, 7 и 8 марта. Время работы торговых рядов — с 8:00 до 17:00. Букет здесь можно будет подобрать на любой вкус и кошелек, а качество товара — под контролем отдела торговли администрации Пятигорска.

Ну а 13 марта на первой в этом году продовольственной ярмарке сезонную плодоовощную продукцию представят фермерские хозяйства и личные подворья Ставропольского края. Приобрести на ярмарке, кроме того, можно будет мед всех сортов, консервы, крупы, молочную продукцию, мясо, рыбу, а также саженцы декоративных и плодовых деревьев. Весной-2021 ярмарки пройдут по следующему графику: 13 и 27 марта, 10 и 24 апреля, 15 и 29 мая.

Вы предприниматель и хотите реализовать свою продукцию на пятигорской ярмарке? Тогда вас ждут в отделе торговли и защиты прав потребителей администрации города — пл. Ленина, 2, кабинет № 416, телефон: 33-41-11.