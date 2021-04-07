В Пятигорске СКР возбудил уголовное дело по факту смерти женщины в частной клинике

Следственный отдел по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении генерального директора частной клиники города Пятигорска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 20 марта текущего года подозреваемая проводила процедуру мезодиссолюции в зоне живота 54-летней пациентке, в ходе которой она скончалась. По предварительным данным, смерть женщины наступила от анафилактического шока.

Сейчас следователь СКР по уголовному делу проводит следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.