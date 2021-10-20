В Пятигорске — скрытые патрули ДПС!

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, скрытые патрули ДПС контролируют соблюдение участниками дорожного движения ПДД в Пятигорск. В связи с поступающими жалобами жителей и гостей города на аварийно-опасную манеру управления некоторых водителей руководитель Госавтоинспекции города принял решение о проведении рейдовых мероприятия с участием патрульных и гражданских автомобилей ДПС.

Автомобили, не обозначенные цветографической окраской, выставляются на загруженных перекрестках и автодорогах, где наиболее часто фиксируются нарушения ПДД. Это проспект Калинина, улица Козлова, Малыгина, 40 лет Октября, Октябрьская, проспект Кирова, улица Широкая, Адмиральского, Ессентукская, Захарова, Георгиевская, Московская и другие. Помимо работы с места, скрытый патруль фиксирует нарушения ПДД с помощью установленной видеокамеры в движении. Данные нарушителей передаются ближайшему экипажу ДПС, который останавливает нарушителя, демонстрирует ему видеозапись и привлекает к ответственности.

Так, в рамках рейдового мероприятия вблизи Яшкиного моста, помимо нарушения светопропускаемости стекол, автоинспекторы зафиксировали факты выезда на полосу встречного движения – так автолюбители решили объехать транспортный поток. Попытка сократить время обошлась гражданам угрозой лишения права управления либо штрафом в размере 5 тысяч рублей. В отношении 4 граждан составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Среди нарушений — непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезды на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также другие, не менее грубые.

Всего за время рейда составлено порядка 20 административных материалов.

Рейды в Пятигорске с участием скрытых патрулей будут продолжены. Они проводятся как в дневное, так и в вечернее время, когда наиболее часто фиксируются факты хамского поведения автолюбителей на дорогах. Участникам дорожного движения следует помнить, что даже если они не видят патрульный автомобиль ДПС, осуществляющий надзор за дорожным движением, за безопасностью на дорогах курорта следят скрытые патрули.