В Пятигорске снова начнут работать продуктовые рынки

Продуктовые рынки в Пятигорске смогут начать работу уже 10 мая. Однако, откроются они лишь при соблюдении двух условий.

Первое — выполнение всех предписаний Роспотребнадзора. Второе — строгое соблюдение масочного режима. При этом маски обязаны носить не только продавцы, охранники и другой обслуживающий персонал, но и покупатели. Без маски попасть на территорию рынка не получится!

В соответствии с решением, принятым на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на территории Ставропольского края от 7.05.2020, с 10 мая 2020 в Пятигорске возобновляют работу продовольственные рынки, осуществляющие деятельность в зданиях (помещениях). При этом администрация рынка должна обеспечить выполнение всех санитарно-противоэпидемиологических предписаний Роспотребнадзора и соблюдение масочного режима — как сотрудниками рынка, так и посетителями. Без маски вход на рынок строго запрещен!

За тем, как соблюдаются эти правила, будут следить специалисты территориального отдела Роспортебнадзора по Пятигорску, представители администрации города и сотрудники правоохранительных органов. В случае выявления нарушений руководство рынка будет не только незамедлительно уведомлено о закрытии объекта и полном прекращении торговли, но и привлечено к ответственности в соответствии с законом.