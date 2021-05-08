В Пятигорске состоялась Героическая поверка

Традиционный митинг памяти прошел на Посту 1 у мемориала Огонь вечной славы. В нем приняли участие ветераны и участники ВОВ, труженики тыла, участники боевых действий, военнослужащие, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутаты городской Думы, руководители образовательных учреждений, юнармейцы, пятигорчане и гости города.

— Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, — подчеркну Дмитрий Ворошилов. -Пятигорск — небольшой город, и 22 тысячи пятигорчан, которые ушли на фронт, это почти треть его населения по тому времени. Больше половины не вернулись с войны. 155 дней аккупации пережил Пятигорск. Фашисты замучили и убили множество местных жителей, разрушили здания, производства. Но город выстоял. Время неумолимо и все меньше с нами остаётся ветеранов ВОВ. Но важно, чтобы и через десятки лет следующие поколения чтили их память и могли сказать — «Мы помним, мы гордимся».

О годах войны рассказал ветеран Великой отечественной войны, сын полка Сергей Самойлович Загуменный.

Благодарственные письма за лучшее патриотическое воспитание получили школы города, а также организации, принявшие участие в благоустройстве памятников ВОВ.

Павших в Великой отечественной войне почтили минутой молчания, прозвучали залпы, затем прошло традиционное возложениеи цветов к Вечному огню.