В Пятигорске состоялся пасхальный крестный ход

После божественной литургии в Михайловском храме процессия прошла по центральным улицам города — к Спасскому кафедральному собору. Здесь пасхальный молебен совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Традиция проведения общегородских пасхальных крестных ходов появилась в Пятигорске еще во второй половине XIX столетия. В двадцатые годы XX века она была прервана и возродилась лишь с воссозданием Пятигорской епархии — в 2011 году. Маршрут и дата торжественного шествия исторические. Именно по бывшей Царской улице (ныне проспект Кирова) ходили верующие в первое воскресенье после Пасхи в конце позапрошлого – начале прошлого веков. В этот день вспоминают святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского, который впервые совершил это молитвенное шествие, общегородской пасхальный крестный ход, в 1858 году.

— Эта радость сегодня для всех. Наши теплые объятья для каждого, кто в них по-настоящему нуждается, — говорится в Пасхальном послании-2022 архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. — Пусть под крышами наших домов и за нашими праздничными столами найдутся место и пища для тех, кому они сейчас так нужны… С Пасхой Божией спасительной, светлой, радостной и живой всех вас поздравляю! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!