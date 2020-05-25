В Пятигорске создана рабочая группа по вопросам начисления президентских выплат медикам

Глава города Дмитрий Ворошилов встретился с работниками Станции скорой помощи и Инфекционной больницы и обсудил с ними порядок начисления и выплаты надбавок за работу с Covid-инфицированными пациентами. Как рассказал медикам градоначальник, в Пятигорске создана рабочая группа, которой предстоит заняться спорными вопросами начисления дополнительных выплат.

Каким категориям положены президентские выплаты? Каков порядок и сроки их получения? Что делать тем медработникам, которые не попадают под действия постановлений Правительства РФ и соответственно не могут рассчитывать на президентские надбавки?

На эти и другие вопросы ответит медикам рабочая группа. Возглавляет ее глава Пятигорска, задействованы в этой работе и все его заместители. Также в группу включены квалифицированные юристы, сотрудники городской прокуратуры и представители медицинских учреждений, работники которых помогают выздороветь тем, кто заражен коронавирусной инфекцией.

Рабочая группа создана и действует для того, чтобы обеспечить стопроцентное исполнение всех поручений Президента РФ и Губернатора Ставропольского края по выплатам медработникам.

— Если есть какое-то недопонимание, если возникают спорные моменты в трактовке законодательства — специалисты разъяснят все подробно, проконсультируют, помогут, — пояснил Дмитрий Ворошилов.

Медики обсудили с главой Пятигорска также наличие в каждом из учреждений средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов, отмечается на официальном сайте администрации города.