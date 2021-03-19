В Пятигорске стартовал масштабный ремонт дорог

Март 19, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 152

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте сообщение о ремонте дорог в городе: «Начали большой ремонт дорог. Подрядчики приступили к работам на Бештаугорском шоссе, проспекте Калинина (это основные наши магистрали), в планах привести в порядок всю улично-дорожную сеть города. Кипит работа и на улицах Горячеводска. Запланирован  большой объем гравийного ремонта дорог. Администрация города Пятигорска приносит свои извинения участникам дорожного движения за неудобства причинённые производством ремонта улично-дорожной сети».

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