В Пятигорске стартовал масштабный ремонт дорог

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте сообщение о ремонте дорог в городе: «Начали большой ремонт дорог. Подрядчики приступили к работам на Бештаугорском шоссе, проспекте Калинина (это основные наши магистрали), в планах привести в порядок всю улично-дорожную сеть города. Кипит работа и на улицах Горячеводска. Запланирован большой объем гравийного ремонта дорог. Администрация города Пятигорска приносит свои извинения участникам дорожного движения за неудобства причинённые производством ремонта улично-дорожной сети».