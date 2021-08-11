В Пятигорске стартовала сельскохозяйственная микроперепись-2021

С 1 по 30 августа в городе-курорте проводится статистический сбор с целью фиксации изменений, произошедших в аграрном секторе за последние пять лет.

В обязательном порядке в переписи принимают участие 23 сельскохозяйственные организации, 108 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Они сами предоставляют информацию в Росстат через систему web-сбора, предусмотрена сдача и на бумажном носителе. Что касается личных подсобных хозяйств и дачных объединений, то к хозяевам придут переписчики. Таких объектов согласно оргплану переписи — 2192.

Для Пятигорска, да и для страны в целом, это первая сельскохозяйственная перепись, использующая современные технические достижения и практически отказавшаяся от использования бумажных носителей. Так, часть данных будет собираться с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предприятия, КФХ и ИП могут ответить на вопросы переписного листа через Интернет. А переписчики, посещающие личные подсобные хозяйства, вооружены планшетными компьютерами. Цифровизация значительно, в разы, сокращает расходы бюджета на проведение переписи, подсчитали организаторы.

Начальник отдела государственной статистики в городе Пятигорске Наталья Нигрей призвала жителей не отказываться от анкетирования и подчеркнула: «Собираемые данные полностью обезличены. Информация в переписных листах не позволит даже косвенно идентифицировать участника опроса. Количество вопросов по сравнению с предыдущей переписью сократилось: среднее время заполнения переписного листа на планшете составит 10-15 минут».