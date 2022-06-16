В Пятигорске стартует фестиваль «Курортный сезон — 2022»

Мероприятия в городе-курорте пройдут с 17 по 19 июня. В трехдневной программе – встречи с известными российскими артистами, костюмированные спектакли, концерты и мастер-классы. Начнется цикл мероприятий 17 июня – в Лермонтовской галерее выступит Академический симфонический оркестр им. В.И. Сафонова. Дирижер – лауреат международных конкурсов Юрий Медякин. В концертной программе: произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Лядова, Чайковского. Начало концерта в 19.00.

В этот же день в 20.30 в Парке Цветник состоится творческая встреча с почетными гостями фестиваля – заслуженными артистами РФ Эвклидом Кюрдзидисом и Сергеем Баталовым. А в 21.30 можно будет посетить открытый кинопоказ «Героя нашего времени».

18 июня скучать будет тоже некогда. В 14.00 пятигорчан и гостей курорта приглашают в Парк Цветник на выставку-ярмарку и познавательные мастер-классы от лучших ремесленников и народных умельцев со всего КМВ. Далее здесь развернется большая концертно-интерактивная программа. В 16.00 гостям будут представлены костюмированный литературный спектакль-променад и выступление шоу-балета «Анима». В 17.00 гостей и жителей Пятигорска яркими вокальными и хореографическими номерами приветствуют творческие коллективы городских здравниц. В 18.00 их сменят кавер-группы. А для любителей кино в 20.00 – очередной кинопоказ – комедия «Три плюс два». 19 июня вновь встречаемся в Парке Цветник. Кроме литературного спектакля в 16.00 гостей фестиваля также ожидает выступление ансамблей «Терек» и «Фантазия». Начало концерта в 17.00.

Массу положительных эмоций подарит зрителям и театрализованная программа «Курортные истории водяного общества» с участием оркестра «Машук-Бэнд», ансамбля скрипачей «Каприччио» и музыкальной исторической «Гостиной князя Воронцова» в 18.00. Завершится фестиваль в 19.00 курортной дискотекой с выступлением кавер-группы «Старые песни».