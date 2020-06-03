В Пятигорске упразднены КПП на въездах в город

Постановлением Губернатора Ставропольского края с 3 июня 2020г. снимается ограничение на выезд и въезд в Пятигорск.

Упразднены контрольно-пропускные пункты, работавшие с середины апреля на въездах в город, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.

Напомним, первые меры по смягчению действующих ограничений были приняты еще в мае: карантин в Пятигорске заменили масочным режимом. К работе вернулось большое количество предприятий, открылись продовольственные рынки, возобновил работу межмуниципальный транспорт. Заработали дежурные группы детских садов в разных микрорайонах города.

Готовятся к возобновлению деятельности местные здравницы.

На совещании краевого Оперативного штаба решено было поддержать инициативу города по прекращению работы КПП и снятию ограничений на въезд и выезд из Пятигорска.

Между тем, режим обязательной самоизоляции в регионе продолжает действовать. И специальные пропуска, выданные гражданам администрацией Пятигорска, признаются действительными до 7 июня включительно.