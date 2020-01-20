В Пятигорске установлен подозреваемый в грабеже

В отдел полиции Пятигорска с заявлением обратился 31-летний житель станицы Марьинской. Он сообщил, что стал жертвой преступления.

Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и малознакомым ему гражданином произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина выхватил у заявителя сумку, где находились документы, планшет и денежные средства. Злоумышленник скрылся с места совершения противоправного деяния.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 38-летнего гражданина доставили в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что денежные средства он потратил, а похищенное имущество выбросил в реку.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пятигорску, как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).