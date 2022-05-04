В Пятигорске установлены подозреваемые в краже металла с дачного участка

В дежурную часть полиции Пятигорска с заявлением о краже обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что, приехав на свой дачный участок, обнаружил пропажу имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место сбыта вещей. В результате дальнейшей работы полицейские выяснили, что к совершению хищения причастны ранее неоднократно судимые за аналогичные противоправные деяния местные жители. Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания. Установлено, что, прогуливаясь по садовому товариществу, на одном из участков мужчины заметили металлические изделия. Они на арендованной Газели вывезли металлические навес, ворота и иное имущество и сдали всё в пункт приема металлолома. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более ста тысяч рублей.

В настоящее время в отношении фигурантов следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).