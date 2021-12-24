Губернатор Ставрополья отменил QR-коды до 20 января 2022 года

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановления №572 и 573, вносящие изменения в противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба главы региона.

В крае с 24 декабря 2021 года по 20 января 2022 года включительно документы, подтверждающие вакцинацию, перенесенное заболевание коронавирусом или отрицательный результат ПЦР-теста требовать не будут. Правило действует при посещении выставок, библиотек, МФЦ, предприятий общепита, зоопарков, кинотеатров, салонов красоты, оздоровительных комплексов и других учреждений.

После окончания моратория снова понадобится предъявлять QR-кода при посещении названных объектов, а также при заселении в гостиницы, санатории.