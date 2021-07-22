В Пятигорске в результате лобового столкновения ранены три человека

По предварительным данным, 21 июля около 18 часов на проспекте Калинина водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны улицы Бульварной, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и «схватил обочину» (со слов очевидцев). После чего по инерции продолжил движение, сбил дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста». С тяжелыми травмами в реанимацию доставлен 23-летний водитель «Приоры» и его пассажир (оба жители Железноводска).

Ранен также водитель Весты. Еще три автомобиля получили технические повреждения от разлетевшихся осколков и сбитого ограждения. Их водители и пассажиры не пострадали. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в рамках проверки. Назначены экспертизы.