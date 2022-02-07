В Пятигорске весной пройдет Карнавал тюльпанов!

Как сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Инстаграм-аккаунте, праздник цветов состоится в Цветнике с середины апреля до начала мая. Планируется, что в парке площадью 970 кв.м. расцветет около 40 тысяч тюльпанов. При этом уже совсем скоро пятигорчан и гостей курорта порадуют яркой палитрой и ароматом 15 ранне- и среднецветущих сортов: однотонные и многоцветные, привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями и т.д.

— Спасибо специалистам Горзеленстроя, что еще осенью они высадили луковицы тюльпанов, — поблагодарил градоначальник.