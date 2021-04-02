В Пятигорске водитель сбил подростка на пешеходном переходе

По предварительным данным, 1 апреля, около 15 часов 25 минут, на улице Горького станицы Константиновская Пятигорска водитель автомобиля «Фиат Дукато», двигаясь со стороны города в направлении улицы Буденного, в районе дома №10 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пятнадцатилетний подросток, житель станицы, с травмой головы и ушибами был доставлен в пятигорскую городскую больницу.

Наезд допустил 22-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, за последние 2 года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в большинстве за нарушение скоростного режима, штрафы оплачивал. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Госавтоинспекция города настоятельно рекомендует водителям заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и быть внимательными.

Пешеходы, прежде чем перейти дорогу, обязательно убедитесь в безопасности.