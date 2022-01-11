В Пятигорске воссоздадут и благоустроят исторический Лермонтовский квартал

Речь идет о территории в центральной части города – в границах улиц Карла Маркса, Буачидзе и Соборной. Здесь расположены домик Лермонтова, дом композитора Алябьева, дом генерала П. С.Верзилина, дом В. П.Уманова (с флигелем и кухней), усадьба В. И.Чилаева (с конюшней и хозпостройками), а также здание школы № 8 и бывшей детской коммуны. Концепцию будущего благоустройства глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов обсудил с директором музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ириной Сафаровой. Работы запланированы в рамках первого этапа благоустройства центра города. Задача – возродить и сохранить облик «старого Пятигорска». Так, пешеходные тротуары на всей территории квартала будут выполнены полностью из природного камня, как это сделано на участке вдоль Лермонтовского музея. Появятся здесь торшерное освещение, классическое озеленение, бордюры из машукского камня.

— Работать здесь надо очень осторожно и в полном взаимодействии с музеем М.Ю. Лермонтова и краеведческим музеем, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов.

Напомним, в Пятигорске продолжаются работы по проектированию благоустройства (реконструкции) курортно-исторической части города. Проект стал возможен благодаря реализации Комплексного плана развития городов-курортов КМВ. Этот документ был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующее поручение дал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В программу включено благоустройство 41 улицы, а также реконструкция значимых для города и любимых пятигорчанами мест — таких как площадь перед железнодорожным вокзалом, скверы Кирова и Анджиевского, площадь Верхнего рынка, фонтан «Деды» и сквер возле него, бульвар Гагарина и многие другие общественные пространства. В планах также строительство новых фонтанных групп, благоустроенных детских территорий, замена уличного освещения, тротуарного покрытия и т.д.