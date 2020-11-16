В Пятигорске восстановят самый первый в городе фонтан

Он был сооружен в конце XIX века и расположен на территории сквера им. Л.Н. Толстого. Точнее — на ризалите опорной стены Лермонтовского сквера. Как рассказал на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, долгое время фонтан бездействовал, но после окончания работ по благоустройству сквера Толстого, он заработает вновь. Напомним, работы на этой территории ведутся в рамках реализации программы Формирования комфортной городской среды. Последний раз сквер приводили в порядок около 15 лет назад. За это время потеряли достойный вид газоны, пришло в негодность покрытие пешеходных дорожек, вандалами неоднократно повреждались лавочки, устарело освещение. Со временем стали разрушаться и уникальные лестницы из травертина — первые лестницы в курортном Пятигорске.

Сейчас их максимально бережно реконструируют: старый камень очищают, а отсутствующие элементы восстанавливают. Устанавливают здесь и бордюры из машукского камня — те, что ранее были демонтированы при ремонте улично-дорожной сети города. Природный камень, вывезенный со стройки молодежного лагеря в поселке Энергетик, тоже найдет свое применение в обновленном сквере: травертин станет материалом для малых архитектурных форм. А еще здесь обновят клумбы и аллеи, поставят новые скамьи, установят освещение.

Как подчеркнул в своем Инстаграм-аккаунте глава Пятигорска, ни одно дерево на территории сквера вырублено не будет. Более того, здесь запланировано дополнительное озеленение: высадят более 1000 роз, 7500 других цветов, а также молодые туи, спиреи и ели. Все работы ведутся исходя из исторически сложившейся инфраструктуры и стилистики сквера, перед подрядчиком поставлена задача: максимально сохранить архитектурный колорит территории и одновременно сделать ее современной и комфортной для семейного отдыха. Восстановят здесь и фонтан из дикого камня с фигурным бассейном и раковиной. Это один из самых первых фонтанов в городе. По свидетельству местных краеведов, после проведения в 1890 г. в Пятигорск водопровода от источника горы Юца, на территории города было устроено 6 фонтанов. До наших дней из них сохранилось только два — «Гномы» (или «Деды») и этот фонтан в сквере Толстого, построенный под руководством инженера-архитектора КМВ А.М. Кочетова по рисункам зодчего Н.А. Дорошенко.