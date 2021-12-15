В Пятигорске впервые пройдут фестивали скандинавской ходьбы

Этот любительский спорт с каждым годом набирает популярность у жителей и гостей курортного региона. Поклонники северной ходьбы предложили совместить прогулки с экскурсиями по старинным маршрутам оздоровительных терренкуров. В 2022 году любители активного отдыха из разных регионов страны встретятся в Пятигорске на серии фестивалей, где протестируют новые горные маршруты и посоревнуются в мастерстве. Мероприятия пройдут при поддержке Российской Федерации северной ходьбы (РФСХ) и администрации города Пятигорска. Организатор — Автономная некоммерческая организация «Центр проектных инициатив «Новая территория» и клуб северной ходьбы КAVKAZ-NORDIС. Итак, как ожидается, 28-29 мая 2022 года пройдет Спортивный фестиваль «I Открытый кубок Кавказских Минеральных Вод по северной ходьбе. КAVKAZ-NORDIС». 20-21 августа 2022 года — «Пятигорская миля. КAVKAZ-NORDIС». 15-16 октября 2022 года — «II Открытый кубок Кавказских Минеральных Вод по северной ходьбе. КAVKAZ-NORDIС».

— Предстоящая серия фестивалей северной ходьбы на Кавказе, безусловно, новая яркая страница в развитии нашего уникального вида физической активности. Мы развиваем северную ходьбу как доступный массовый спорт, который сегодня приобрел особую ценность, будучи универсальным средством укрепления иммунитета, — прокомментировал президент Российской Федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков.

— Кавказские Минеральные Воды — идеальная территория для занятий северной ходьбой. Туристы должны ехать к нам не только за бальнеолечением, но и за возможностью потренироваться, прокачать тело правильными нагрузками. Фактически, мы объявляем следующий год Годом северной ходьбы на Северном Кавказе, — отметила директор АНО «Центр проектных инициатив «Новая территория» Тамара Шалдырван.

Участников фестивалей ждут соревновательные дистанции и дисциплины: Nordic skills, Nordic трейл, Nordic рогейн. Также в рамках КAVKAZ-NORDIС пройдут массовый старт и командная эстафета. Организаторы обещают масштабную программу семинаров и мастер-классов. Рассказал о планах на будущий год и руководитель уже хорошо знакомого жителям Кавминвод проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров. Организаторы полностью переходят на фестивальный формат мероприятий: кроме спортивной составляющей большое внимание будет уделено развлекательной части. 2-3 мая состоится 6-й традиционный Пятигорский полумарафон. А уже 14-15 мая пройдет фестиваль горных видов спорта «5 вершин». Запланированы экскурсионные программы, мастер-классы, соревнования по разным видам спорта, плоггинг (соревнования, в ходе которых участники на бегу собирают мусор), трейловый бег, массовое восхождение и велогонка. Во второй половине июня пройдет фестиваль циклических видов спорта. Это swim-run в новом формате. Проработаны новые трассы и маршруты. 27 августа проведут «Пятигорское кольцо» — забег, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Это классическая эталонная трасса вокруг Машука, но в этот раз запланирован и вечерний забег.