В Пятигорске вспоминали жертв трагедии в Беслане

У мемориала «Огонь Вечной Славы» прошел памятный митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане 17 лет назад. 3 сентября навсегда вошло в историю России как день трагедии в городе Беслан. Жертвами страшного теракта в школе стали 334 человека. Большинство из погибших — дети. Память погибших пятигорчане и гости города почтили минутой молчания. Завершился митинг торжественным возложением цветов к Огню Вечной Славы. Также сотрудниками Центра военно-патриотического воспитания была организована выставка «Беслан – наша боль».

Среди ее экспонатов – глобус, пробитые пулями тетрадки, учебники и дневники школьников, гильзы от патронов, фотографии, на которых запечатлены спецназовцы с измученными детьми на руках. Все это бережно хранят в пятигорском ЦВПВ как часть музейной экспозиции. Здесь проводят экскурсии для юных пятигорчан, чтобы они помнили о своих сверстниках, для которых новый учебный год так и не наступил.