В Пятигорске задержали наркоторговца

Житель станицы Зольской задержан на Ставрополье. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических препаратов.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю, мужчину задержали во время «проверочной закупки» с участием сотрудника регионального УФСБ.

Во время оперативно-розыскного мероприятия у злоумышленника изъяли 1,55 грамма мефедрона — это считается значительным размером.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд.

А в селе Отказном Советского городского округа задержан местный житель. Во дворе его дома полицейские обнаружили и изъяли 97 культивированных кустов конопли и 880 граммов марихуаны. Задержанный пояснил полицейским, что выращивал запрещенные растения для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям, которые в дальнейшем будут соединены в одно производство.