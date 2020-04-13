В Пятигорске задержан подозреваемый в захвате заложников

В Пятигорске городской Следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю продолжает расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников).

По данным следствия, 9 апреля подозреваемый, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе, о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ.

В результате слаженного взаимодействия сотрудникам СКР и МВД удалось задержать молодого человека и освободить удерживаемых им женщину и детей. Никто не пострадал.

Сейчас следователи и криминалисты СКР осматривают квартиру, допрашивают очевидцев произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время они приступят к следственным действиям с участием задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.