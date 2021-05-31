В Пятигорске закрылись счетные участки для праймериз «Единой России»

Предварительное голосование партии по отбору кандидатов на осенние выборы завершилось. Ведется подсчет голосов. Предварительное голосование было максимально открытым: все желающие могли сделать выбор как в электронном формате, так и придя на счетный участок. Граждане выбирали участников, пожелавших стать кандидатами в депутаты на выборах в городскую, краевую и Государственную Думу. В Пятигорске было задействовано 14 счетных участков. Как отметили представители счетной комиссии, голосование проходило в соответствии со всеми требованиями законодательства и рекомендациями Роспотребнадзора. Нарушений не зафиксировано. Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая провела предварительное голосование для формирования списков кандидатов в депутаты на основании мнения избирателей.