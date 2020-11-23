В Пятигорске запрещено движение транзитных большегрузов по Бештаугорскому шоссе и проспекту Калинина. Как отметил глава города Дмитрий Ворошилов, мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог города-курорта. Запрет распространяется на движение транзитных грузовых транспортных средств, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Установлены соответствующие дорожные знаки и информационные стенды. Контроль за движением транзитных грузовых транспортных средств осуществляет Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД по Пятигорску.