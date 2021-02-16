В Пятигорске завершен сбор предложений по благоустройству территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды»

По итогам обработки поступивших заявок сформирована тройка лидеров: благоустройство лесопарковой зоны и набережной в микрорайоне Водник (предложили 2475 человек); благоустройство лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29 (1497 человек); благоустройство сквера в районе школы № 3 в микрорайоне Новопятигорск-Скачки (предложили 1319 человек). Голосование пройдет в течение месяца — с 26 апреля по 30 мая 2021 года на специальной платформе. После регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать тот объект, который, по его мнению, больше всего нуждается в обновлении. Будет и мобильная версия.

Территория, набравшая наибольшее число голосов, попадет в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Напомним, в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году был благоустроен Комсомольский парк, в 2019-м – парк «Цветник» и Нагорный парк, в 2020 году – Емануелевский парк, в 2021 году будут благоустроены Лазаревский сквер и сквер им. Л.

Н. Толстого.