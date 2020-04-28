В Пятигорске завершился отопительный сезон

Апрель 28, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 33

Подписаносоответствующее постановление об окончании отопительного сезона на территории города с 27 апреля 2020 года. Как пояснил заместитель начальника Управления архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации города Олег Бельчиков, такое решение принято в связи  со стабилизацией погодных условий: среднесуточная температура воздуха в Пятигорске достигла значения +8°С и держится более пяти дней.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и представители ТСЖ осуществляют работы по отключению многоквартирных жилых домов и объектов социального значения от системы центрального отопления.

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