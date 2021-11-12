В рамках концепции развития города Пятигорск ждут преобразования

Концепция благоустройства общественных пространств Пятигорска включает в себя реконструкцию Парка Победы (Новопятигорское озеро) и благоустройство курортно-исторической части города. Центр Пятигорска и территорию в районе озера соединят набережной вдоль реки Подкумок. В настоящее время прорабатывается маршрут. Проектная документация по реконструкции Новопятигорского озера готова, ведется разработка ПСД благоустройства курортно-исторической части города. Средства на разработку проектно-сметной документации выделены Правительством Ставропольского края. Реализация масштабных работ по благоустройству города запланирована с 2023 по 2030 гг.