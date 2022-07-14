В РФ снимаются ранее введенные в связи с распространением COVID-19 ограничения

Прокуратура Пятигорска сообщает, что, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 18 «Об отдельных положениях постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», отменяются: обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте и других местах с массовым пребыванием людей; ограничительные мероприятия, включая режим самоизоляции; запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных); выдача листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции; обязательное соблюдение изоляции сроком на 14 календарных дней иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в РФ в целях осуществления трудовой деятельности.