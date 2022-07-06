В «Россети Северный Кавказ» прошла очередная донорская акция

Сегодня сотрудники исполнительного аппарата компании «Россети Северный Кавказ» в очередной раз проявили социальную ответственность и активность, приняв участие в акции «Донорство крови». В мероприятии приняли участие порядка 60 энергетиков, многие из которых являются активными донорами.

Специалисты Ставропольской краевой станции переливания крови, при содействии которой состоялась акция, провели работникам энергокомпании необходимый медосмотр. В итоге Ставропольский краевой банк крови пополнился почти на 26 литров.

Напомним, аналогичная донорская акция в энергокомпании прошла в апреле текущего года.

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